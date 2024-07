Istat: dal 17 ottobre a Treviso StatisticAll, Festival Statistica e Demografia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - Il Festival sara' l'occasione per un confronto tra addetti ai lavori con "l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei non addetti ai lavori e il dialogo tra le diverse comunita' scientifiche e professionali. Statistiche senza frontiere - si legge nella nota - vuole significare abbattere anche quelle innalzate tra la statistica e altre discipline e saperi come la medicina, l'economia, le scienze sociali e l'ingegneria. Si tratta di un percorso ineluttabile per affrontare le sfide poste dai Big Data e dall'Intelligenza Artificiale, dalla Strategia di Sostenibilita' e dalla Cybersecurity". Saranno due i luoghi principali del Festival dove si alterneranno diversi format e proposte pensate per i pubblici interessati alla statistica: Piazza dei Signori che ospitera' le attivita' di StatisticAll Pop e Piazza Borsa con StatisticAll Speech. Anche quest'anno al Teatro Mario Del Monaco si svolgera' la serata inaugurale del Festival, che sara' una celebrazione del percorso decennale fin qui fatto.

Per le future generazioni ci sara' StatisticAll Young che si svolgera' presso altri luoghi del Festival come la Biblioteca BRaT e il Campus Treviso.

