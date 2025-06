Istat: cresce attivita' sportiva pari a quasi una persona su tre (37,5%) nel 2024

Si riduce il divario di genere dal 17% del 1995 all'11,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Nel 2024 sono piu' di 21 milioni 500mila le persone di 3 anni e piu' che nel nostro Paese praticano uno o piu' sport nel tempo libero, pari al 37,5% della popolazione di 3 anni e piu'. Tra questi il 28,7% pratica uno sport con continuita' e l'8,7% saltuariamente. Lo comunica l'Istat nel presentare a Roma in collaborazione con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, con Sport e salute e con l'Istituto per il Credito sportivo e culturale, i risultati dell'indagine sulla pratica sportiva in Italia nel 2024. La tendenza a praticare sport cresce nel tempo: nel 1995 la quota di sportivi tra le persone di 3 anni e piu' era pari al 26,6%. L'incremento della pratica sportiva ha riguardato - rilevano dall'Istat - quasi esclusivamente quella di tipo continuativo, cresciuta di quasi 11 punti percentuali (era il 17,8% nel 1995), mentre e' rimasta abbastanza stabile in tutto il periodo la pratica di tipo saltuario e occasionale. I livelli di pratica sportiva sono piu' elevati tra gli uomini. Nel 2024 il 43,4% degli uomini pratica sport, mentre fra le donne la percentuale scende al 31,8%. Nel tempo, il graduale aumento della pratica sportiva ha pero' riguardato di piu' le donne, al punto che il divario di genere tra i praticanti si riduce da circa 17 punti percentuali nel 1995 a 11,6 punti percentuali nel 2024.

