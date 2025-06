Istat: Confcommercio, su fiducia pesa incertezza generale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 giu - "L'andamento di giugno del clima di fiducia di famiglie e imprese e' lo specchio di una situazione che, pur mostrando segnali di vitalita' in settori come il manifatturiero da tempo in difficolta', risente dell'elevata incertezza che caratterizza il quadro internazionale. Il modesto peggioramento del sentiment delle famiglie si inserisce in questo contesto e appare piu' legato a timori personali che al peggioramento del quadro congiunturale, visto in miglioramento con possibili effetti positivi sul mercato del lavoro. E' evidente come questa situazione possa continuare a limitare le potenzialita' di crescita della domanda per consumi, ritardando l'attesa ripresa. Timori che si riflettono anche sulla fiducia degli imprenditori del commercio che, alla luce del miglioramento del sentiment tra gli operatori della distribuzione piu' tradizionale, sembrano riporre molte attese nei saldi". Lo scrive l'Ufficio studi di Confcommercio.

