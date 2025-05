Istat: Chelli, perdita potere d'acquisto salari a marzo 10% sul 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Nell'ultimo biennio, le retribuzioni contrattuali hanno iniziato a recuperare in termini reali, ma in misura insufficiente a coprire il ritardo maturato negli anni precedenti. Rispetto a gennaio 2019 la perdita del potere d'acquisto per dipendente a fine 2022 era superiore al 15% e a marzo 2025 e' pari al 10%. Lo afferma il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli nella relazione di presentazione del Rapporto annuale alla Camera, sottolineando che le retribuzioni nominali non hanno ancora recuperato pienamente il valore rispetto all'inflazione. Per le retribuzioni lorde di fatto per dipendente che includono gli effetti degli accordi integrativi e dei cambiamenti della composizione dell'inflazione la perdita del potere d'acquisto e' piu' contenuta e pari al 4,4% in Italia, al 2,6% in Francia, all'1,3% in Germania, in Spagna si registra un aumento del 3,9%.

