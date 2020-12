Istat: censimento permanente, numero residenti stabile rispetto 2011

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2019 ammonta a 59.641.488 residenti - circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3% - ma risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011 (anno dell'ultimo censimento di tipo tradizionale), quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui). Sono i primi dati delle edizioni 2018 e 2019 con cui prende avvio la diffusione progressiva e continua dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell'Istat. Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono nell'Italia Meridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nell'Italia Centrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord (+1,6% nell'Italia Nord-orientale e +1,4% nell'Italia Nord-occidentale). Piu' del 50% dei residenti e' concentrato in cinque regioni, una per ogni ripartizione geografica: Lombardia (16,8%), Veneto (8,2%), Lazio (9,7%), Campania (9,6%) e Sicilia (8,2%). Il lievissimo incremento di popolazione rispetto al 2011 e' da attribuire esclusivamente alla componente straniera. Il comune piu' grande e' Roma con 2,8 milioni di abitanti, mentre quello piu' piccolo e' Morterone, in provincia di Lecco, con 30 abitanti.

