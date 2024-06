Istat: al Sud maggiori incrementi di spesa dei Comuni per i servizi sociali

Rapporto su 2021: in testa Calabria, poi Puglia e Basilicata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 giu - La spesa dei Comuni per i servizi sociali e socio-educativi nel 2021 e' stata di 10,3 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale e 745 milioni dalla contribuzione a carico degli utenti. Sono i dati del rapporto Istat sul tema. La spesa al netto delle compartecipazioni (8,4 miliardi) e' aumentata del 6,7% rispetto al 2020. Maggiori gli incrementi di spesa al Sud (8,1% in valuta corrente; 6,1% in termini reali), soprattutto in Calabria (27,6%), in Puglia (18,5%) e in Basilicata (17,2%). Il divario rispetto alle altre aree del Paese resta pero' molto ampio. Al Nord-est le risorse per il welfare territoriale (197 euro pro-capite) sono ben al di sopra della media nazionale (142 euro) e quasi tre volte superiori rispetto al Sud (72 euro). Sono stati presi in carico dagli assistenti sociali oltre 2 milioni 185mila utenti, di cui la quota piu' ampia (31%) e' composta da bambini e nuclei familiari con minori.

