Istat: aderisce al Consorzio interuniversitario Cineca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 mar - L'Istat ha aderito al Consorzio interuniversitario Cineca per accedere alle risorse di uno dei centri di calcolo piu' avanzati al mondo, con la possibilita' di utilizzare le infrastrutture di High Performance Computing come il supercomputer Leonardo, i servizi avanzati e tutto il know-how che Cineca mette a disposizione degli enti consorziati. L'adesione sara' soprattutto un'occasione per sviluppare progetti di ricerca in un campo cosi' avanzato, mettendo a fattor comune esperienza e infrastrutture. Istat entra nel Consorzio in una fase cruciale della transizione digitale che vede due tendenze in atto: l'High Performance Computing e l'Intelligenza Artificiale, che stanno rivoluzionando il settore tecnologico, ma hanno anche un impatto significativo su molte altre aree, compresa la statistica ufficiale.

