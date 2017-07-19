Istat: ad aprile fiducia consumatori cala a 90,8, imprese a 95,2 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Quanto alle componenti degli indici di fiducia, nella manifattura peggiorano sia i giudizi sugli ordini sia le attese sulla produzione e le scorte sono giudicate invariate. Nelle costruzioni sia i giudizi su ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull'occupazione subiscono un calo. Nei servizi di mercato si evidenzia un diffuso peggioramento di tutte le componenti. Il deterioramento dell'indice del comparto e' influenzato, principalmente, dalla caduta nel settore del turismo. Nel commercio al dettaglio, l'aumento della fiducia e' dovuto essenzialmente al miglioramento dei giudizi sulle vendite in presenza di una diminuzione delle relative attese e di una stabilita' delle scorte di magazzino. A livello di circuito distributivo, l'indice scende nella distribuzione tradizionale mentre nella grande distribuzione si registra un aumento.

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(RADIOCOR) 29-04-26 10:20:58 (0267) 5 NNNN