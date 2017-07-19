Istat: a maggio fiducia dei consumatori sale a 93,4, imprese cala a 94,1 punti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Quanto alle componenti degli indici di fiducia, prosegue Istat, nella manifattura migliorano i giudizi sugli ordini mentre le attese sulla produzione rimangono sostanzialmente invariate in presenza di un accumulo di scorte. Nelle costruzioni entrambe le variabili subiscono un calo. Passando al settore dei servizi di mercato, si evidenzia un diffuso peggioramento di tutte le componenti. Nel commercio al dettaglio, l'aumento della fiducia e' dovuto essenzialmente al miglioramento dei giudizi sulle vendite e ad una diminuzione delle scorte di magazzino; le attese sulle vendite, tuttavia, peggiorano.

"A maggio 2026 - commenta l'Istituto - il sentiment degli operatori economici mostra un andamento divergente, caratterizzato dal miglioramento della fiducia dei consumatori (che resta comunque al di sotto dei livelli registrati nei primi due mesi dell'anno), a fronte di un calo di quella delle imprese. Tutte le variabili che entrano nel calcolo del clima di fiducia dei consumatori presentano sviluppi positivi, ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica generale e delle opinioni sull'opportunita' di risparmi nella fase attuale. Il rallentamento della fiducia delle imprese e' trainato dai cali registrati nei servizi di mercato e nelle costruzioni, mentre la manifattura resta stabile. L'unico comparto in controtendenza e' il commercio al dettaglio, che mostra un lieve incremento della fiducia".

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(RADIOCOR) 28-05-26 10:23:01 (0227) 5 NNNN