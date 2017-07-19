Istat: a febbraio fiducia consumatori sale a 97,4, imprese cala a 97,4 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - A febbraio l'indicatore di fiducia dei consumatori sale da 96,8 a 97,4, mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuisce da 97,7 a 97,4. Lo comunica Istat, aggiungendo che tra i consumatori si evidenzia un complessivo miglioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico sale da 97,4 a 99,1, il clima personale aumenta da 96,6 a 96,8, il clima corrente cresce da 100,1 a 100,7 e il clima futuro passa da 92,3 a 93,1. Con riferimento alle imprese, l'indice di fiducia aumenta nelle costruzioni (da 99,9 a 103,1) e nel commercio al dettaglio (da 102,5 a 105,1), mentre e' in calo nella manifattura (da 89,2 a 88,5) e nei servizi di mercato (da 103,5 a 102,2).

