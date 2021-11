Istat: +2,4% valore aggiunto imprese industriali e dei servizi a 826 mld in 2019 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Le imprese attive nell'industria e nei servizi di mercato, dettaglia l'Istat, sono 4,2 milioni e occupano 16,9 milioni di addetti, di cui 12,2 milioni di dipendenti. Il 79,4% di questa opera nel settore dei servizi, occupa il 67,7% degli addetti e produce il 57,6% del valore aggiunto totale.

L'11,4% e' attivo nelle costruzioni, assorbe il 7,8% degli addetti e produce il 6,4% del valore aggiunto totale. Infine, il 9,2% delle imprese attive opera nell'industria in senso stretto, occupa il 24,4% degli addetti e realizza il 36,1% del valore aggiunto totale. La quasi totalita' delle imprese (94,8%) ha meno di 10 addetti, occupa il 43,2% degli addetti e produce il 26,8% del valore aggiunto totale. All'opposto, le imprese con 250 addetti e oltre sono solo lo 0,1%, con il 23,3% degli addetti il 35,3% del valore aggiunto. La dimensione media delle imprese appartenenti a gruppi e' di 39 addetti, contro i 4 del totale delle imprese. Particolarmente significativa risulta la dimensione delle imprese appartenenti a gruppi multinazionali, che oscilla tra una media di 107,8 addetti per le imprese di gruppi con vertice residente all' estero e 116,3 delle imprese dei gruppi a controllo nazionale. Di contro, la dimensione dei gruppi domestici e' di 20,9 addetti.

Per il sesto anno consecutivo il valore aggiunto aumenta rispetto all'anno precedente (+2,4%) ma il suo ritmo di crescita rallenta (+3,4% nel 2018, +3,9% nel 2017, +4,8% nel 2016). Il margine operativo lordo segna nel 2019 un aumento dell'1,8%, inferiore a quello del valore aggiunto, il fatturato cresce dello 0,8%, il costo del lavoro del 2,9%.

L'incidenza dell'industria in senso stretto cresce sul totale dell'economia di 0,8 punti percentuali in termini di addetti, diminuisce di 0,1 punti per il fatturato e cresce di 1,8 punti per il valore aggiunto.

Le imprese organizzate in gruppi hanno un impatto significativo sul sistema produttivo: generano il 63,3% del fatturato totale (+1,7% sull'anno precedente) e il 56,6% del valore aggiunto (+3,7%).

Le imprese appartenenti a gruppi, osserva ancora l'Istat, risultano piu' produttive di quelle indipendenti: il valore aggiunto per addetto, ossia l'indicatore che rappresenta la produttivita' nominale del lavoro, ammonta a 78mila 300 euro ed e' 1,6 volte maggiore di quello delle imprese nel complesso (48mila 900 euro).

La dinamica della produttivita' media e' anche influenzata dalla tipologia di gruppo. Cresce rispetto al 2018 nei gruppi multinazionali - 95mila 200 euro in quelli con vertice residente all'estero e 93mila 900 euro in quelli con vertice residente in Italia e si riduce nei gruppi domestici (56mila 800 euro).

