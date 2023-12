Istat: 1/3 italiani risiedono in Comuni con accessibilita' molto alta a autostrade

Torino-Milano-Bologna-Venezia per ferrovie e aeroporti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Un terzo della popolazione italiana (quasi 20 milioni di abitanti) risiede in Comuni che hanno un'accessibilita' molto alta alla rete autostradale, poco meno di sei milioni di italiani (il 10% della popolazione) vivono in Comuni con un'accessibilita' alle infrastrutture autostradali molto bassa e un ulteriore 11,4% di popolazione vive in Comuni con un'accessibilita' medio-bassa. Sono i dati forniti dall'Istat nel rapporto sull'accessibilita' dei Comuni alle principali infrastrutture di trasporto. Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, tra le aree piu' collegate ci sono i territori compresi fra le citta' di Torino-Milano-Bologna-Venezia. Anche nel Centro e nel Mezzogiorno ci sono contesti caratterizzati da un'accessibilita' molto alta, ma, a differenza di quelli del Nord, hanno una minore continuita' territoriale, che non consente di creare cluster di collegamenti di alta accessibilita' inter-regionali. Anche nell'accessibilita' agli aeroporti i territori meglio collegati sono quelli della zona Torino-Milano-Bologna-Venezia. Tale area di alta accessibilita' si estende poi fino a Pisa e Firenze. Nel Centro e nel Mezzogiorno emergono contesti favorevoli di alta accessibilita' agli aeroporti solo intorno ai principali aeroporti (ad esempio, Fiumicino). In Campania, Liguria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Toscana oltre la meta' della popolazione regionale risiede in Comuni con un'accessibilita' molto alta ai porti con servizio passeggeri.

com-Dca

(RADIOCOR) 22-12-23 12:59:05 (0290)PA,INF 5 NNNN