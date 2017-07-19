Israele: Ue avverte, sospensione ong a Gaza impedisce fornitura di aiuti vitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 dic - L'Unione Europea avverte Israele che la sospensione delle Ong che forniscono assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza devastata dalla guerra, in virtu' delle nuove norme di registrazione, impedirebbe la fornitura di aiuti vitali.

'L'Ue e' stata chiara: la legge sulla registrazione delle ong non puo' essere applicata nella sua forma attuale', ha scritto la commissaria europea Hadja Lahbib sul suo account X. 'Tutti gli ostacoli all'accesso agli aiuti umanitari devono essere rimossi', ha aggiunto.

Israele aveva annunciato che le ong che operano a Gaza e che non hanno trasmesso l'elenco dei loro dipendenti palestinesi entro oggi non potranno piu' operare nella zona nel 2026, accusando due membri di MSF di 'legami con organizzazioni terroristiche'.

Red-Sim

(RADIOCOR) 31-12-25 12:16:41 (0152) 5 NNNN