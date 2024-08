Israele: scatta stato emergenza, attacco preventivo contro Hezbollah in Libano -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,25 ago- Il ministero della Salute del Libano ha affermato che tre persone sono state uccise negli attacchi israeliani nel sud del paese. In precedenza aveva anche riferito che due persone, tra cui un siriano, erano rimaste ferite in 'una serie di attacchi israeliani' nel sud. I media libanesi riferiscono che in giornata il leader di Hezbollah, Hasan Nasrallah, terra' un discorso pubblico in seguito al peggioramento della situazione con Israele. Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro impegno per la difesa di Israele e il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha fatto sapere che 'il presidente Biden sta monitorando gli eventi. E' stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la sera. Su sua indicazione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato ininterrottamente con le loro controparti israeliane'.

sma

(RADIOCOR) 25-08-24 10:35:02 (0134) 5 NNNN