Israele: Netanyahu, avanti fino a raggiungimento di tutti obiettivi guerra

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - "Stiamo agendo con forza e determinazione e raggiungeremo chiunque cerchi di colpirci. Continueremo con tutta la forza, su tutti i fronti, fino alla rimozione della minaccia e al raggiungimento di tutti gli obiettivi della guerra". E' quanto afferma in un messaggio su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu in cui annuncia l'uccisione del numero uno dei servizi iraniani di intelligence. "Un altro braccio centrale del regime terroristico iraniano e' stato reciso - afferma Netanyahu -.

Abbiamo eliminato questa notte Majid Khadami, capo del dipartimento di intelligence dei Guardiani della Rivoluzione, tra i piu' alti esponenti del regime iraniano, entrato in carica solo dopo che il suo predecessore era stato eliminato". "Inoltre abbiamo eliminato Asghar Bakri, comandante dell'Unita' 840 della Forza Quds, responsabile di attentati contro ebrei e israeliani in tutto il mondo.

Chiunque agisca per uccidere i nostri cittadini, chiunque diriga il terrorismo contro lo Stato di Israele, chiunque costruisca l'asse del male iraniano, ha il sangue sulla propria testa. Stiamo agendo con forza e determinazione - raggiungeremo chiunque cerchi di colpirci. Continueremo con tutta la forza, su tutti i fronti, fino alla rimozione della minaccia e al raggiungimento di tutti gli obiettivi della guerra".

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