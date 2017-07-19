Israele: Italia, Francia, Germania e Uk, inaccettabili bandi gara per Cisgiordania -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 ago - Secondo la dichiarazione pubblicata congiuntamente e diffusa da Palazzo Chigi, 'in un momento di grave instabilita' in Cisgiordania, caratterizzato da livelli senza precedenti di violenza dei coloni contro i civili e da pesanti restrizioni per l'economia palestinese, questa decisione desta ulteriore preoccupazione'. Per questo, continua la dichiarazione 'esortiamo il governo di Israele a ritirare immediatamente tali piani e a porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Non solo tali iniziative ci allontanano dalla pace, ma compromettono ulteriormente la posizione internazionale di Israele'. Di fronte a questa situazione, i leader di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, sostengono che 'le imprese non dovrebbero prendere in considerazione di partecipare a gare d'appalto per l'edilizia' nel territorio della Cisgiordania: 'Devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, incluso il rischio di rendersi complici di gravi violazioni del diritto internazionale'. Infine, si conclude nella dichiarazione congiunta: 'Ribadiamo il nostro impegno a favore di una pace globale, giusta e duratura, basata sulla soluzione a due Stati. Continueremo ad agire in tale direzione'.

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(RADIOCOR) 20-08-26 19:04:12 (0496)GOV 5 NNNN