Israele: Crosetto, da Governo approccio particolarmente restrittivo su export armi

Valutazioni su import una versione 'suite' Gulfstream G550 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - "Il Governo rispetta con rigore la normativa nazionale e internazionale in materia di esportazione degli armamenti. Le caratteristiche dell'intervento israeliano su Gaza in relazione al criminale attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'estendersi dell'operazione militare nel sud del Libano hanno indotto il Governo italiano a sospendere la concessione di nuove autorizzazioni di esportazione. Abbiamo usato un approccio cauto, equilibrato e particolarmente restrittivo".

Lo ha evidenziato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo nell'Aula della Camera, per il question time, a un'interrogazione Avs su cooperazione e accordi militari con Israele. E, ha aggiunto, "per quanto riguarda le licenze di esportazioni autorizzate prima dell'intervento israeliano, che presentavano residui non ancora completamente utilizzati e' stata effettuata una sostanziale autorizzazione caso per caso".

Quanto all'import da Israele il ministro si e' soffermato sul piano di implementazione relativo al velivolo Gulfstream G550. "Di recente - ha detto - si e' concluso l'iter di approvazione parlamentare per l'implementazione della suite operativa 'Multi-missione Multi-sensore' che ne amplia ulteriormente l'output operativo. Il programma in questione, inserito nel Documento programmatico pluriennale del 2024, prevede in particolare la realizzazione di tre versioni della citata suite, di cui solo una, che e' denominata Caew, particolarmente necessaria alla difesa, prevede componentistica di emissione israeliana.

Allo stato attuale, mentre procedono le attivita' relative alle altre versioni e alle altre suite, in attesa di ulteriori valutazioni risultano sospese le integrazioni dei mission system di cui sopra, quelle relative alla variante Caew, proprio in ragione dell'origine israeliana della componentistica".

Il ministro aveva peraltro puntualizzato: "Io mi ritengo amico di Israele come della Palestina e distinguo Israele dalle scelte del Governo attuale, che come ho avuto modo di ribadire, non condivido".

