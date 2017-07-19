Ispra: Pd, da Governo nomina politica che mette a rischio indipendenza Istituto

Voto contrario in Commissione alla Camera su presidenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - 'La decisione del Governo di affidare la guida dell'Ispra a una figura esclusivamente politica e' un fatto che ci preoccupa e rappresenta l'ennesimo episodio di occupazione di spazi che dovrebbero rimanere autonomi e indipendenti'. Lo dichiarano in una nota deputati e le deputate del Pd, a seguito del voto contrario del gruppo in commissione Ambiente sulla proposta di nomina di Alessandra Gallone alla presidenza dell'Istituto.

'Per la prima volta nella storia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - sottolineano i parlamentari - il ministero dell'Ambiente indica alla presidenza un profilo marcatamente politico: Alessandra Gallone, ex senatrice di Forza Italia e attuale consigliera del ministro Pichetto Fratin'. Nella nota si segnala, inoltre: 'L'Ispra e' il principale organismo scientifico indipendente del Paese sui temi dell'inquinamento, del rischio idrogeologico, dei cambiamenti climatici e della tutela della biodiversita'. Affidarne la guida a chi non ha una formazione scientifica specifica e che in questi anni, al fianco del Ministro, ha avvallato tagli significativi di risorse al funzionamento dell'Istituto e' una scelta che allarma e non garantisce la terzieta' dell'ente. Ancora una volta il Governo dimostra di voler indebolire il ruolo della scienza e della ricerca nel nostro Paese. L'Ispra e il suo presidente rappresentano la guida scientifica dell'ambiente del Paese e, per questo, hanno bisogno, come e' sempre stato, di una figura realmente indipendente'.



