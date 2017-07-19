Ispra: Gallone, eccezionali competenze interne per accompagnare Paese nelle scelte -2

'Per anticipare le criticita' e non rincorrerle' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 dic - Gallone ha sottolineato, tra l'altro, l'importanza di un metodo di lavori che "si basa sul rigore scientifico, perche' - ha affermato - senza ricerca senza studio e dati affidabili, non esiste corretta politica ambientale, penso al Pniec, penso al progetto Carg, al dialogo istituzionale, alla responsabilita', penso alla grande collaborazione con la la squadra operativa del Commissario unico per le bonifiche, delle discariche abusive, della terra dei fuochi, con le forze dell'ordine tutte, come centro di competenza anche della Protezione civile nazionale e quindi, a rafforzare il sistema nazionale nazionale alla rete, l'Snpa, la prevenzione e il monitoraggio come asse centrale, perche' l'Italia deve essere un Paese che anticipa le criticita' e non che le rincorre".

E, ha aggiunto: "Quindi penso ancora una volta al rafforzamento del progetto Carg, all' economia circolare, al progetto Urbes, alla biodiversita', al progetto Digital, a tutti questi progetti che Ispra sta portando avanti, potenziandoli e soprattutto facendo entrare Ispra in un sistema dove i cittadini possono, ripeto, rafforzare la propria cultura ambientale".

