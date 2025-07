Ispra: 19,2 mld in 25 anni per difesa del suolo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - E' la Campania la Regione con progetti finanziati per l'importo piu' alto, secondo i dati censiti dalla piattaforma RenDis dell'Ispra, per 2mld di euro. All'Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni degli ultimi anni sono andati 1,3 mld, alla Lombardia 1,67mld, al Veneto 1,6mld Al Trentino-Alto Adige per il contrasto al dissesto idrogeologico sono stati finanziati interventi per 300 mln di euro, cui si sommano 47mln per le provincie autonome di Trento e Bolzano; alla Calabria sono stati finanziati interventi per 1,8mld, alla Sicilia 1,6mld, al Piemonte 1,36mld. Gli interventi in Abruzzo sono stati complessivamente 1745, in Calabria 2330, in Campania 1767, in Emilia-Romagna 1890, in Lombardia 2597, in Piemonte 2302, in Trentino Alto-Adige 960, 1357 in Sicilia.

ami

(RADIOCOR) 30-07-25 12:46:02 (0395) 5 NNNN