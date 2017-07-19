Ismea: chiude bilancio 2025 con valore produzione a 88 mln, utile netto a 8 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - Il Cda di Ismea ha approvato oggi il Bilancio di esercizio 2025, che registra risultati economici e finanziari positivi, confermando la solidita' patrimoniale dell'Istituto e la sua capacita' di sostenere gli investimenti e lo sviluppo del sistema agroalimentare nazionale. L'esercizio 2025 si chiude con un valore della produzione superiore a 88 milioni di euro e un utile netto di oltre 8 milioni di euro, in crescita rispetto all'esercizio precedente. Positivo anche l'andamento degli altri principali indicatori economico-finanziari dell'Istituto, in un quadro che ha visto ISMEA mobilitare risorse a favore del sistema agricolo e agroalimentare per oltre 4,5 miliardi di euro, tra fondi PNRR e i diversi strumenti dell'Istituto. Si tratta di volumi di intervento mai stanziati in precedenza per il settore agricolo e agroalimentare.

com-sma.

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