Islanda: Banca centrale alza tasso riferimento dello 0,75% al 2,75%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - La Banca di Islanda ha alzato dello 0,75% al 2,75% il tasso di riferimento per far fronte all'inflazione e dopo dati sulla crescita economica piu' elevati del previsto. Per la banca centrale dell'isola si tratta del quarto rialzo dei tassi in poco piu' di sei mesi e del rialzo piu' forte da quanto a maggio 2021 l'istituto centrale ha deciso di tornare a una politica monetaria restrittiva. 'Le prospettive sull'inflazione sono peggiorate dall'ultima riunione del comitato di politica monetaria e l'indice dei prezzi al consumo e' risultato al 5,7% a gennaio', ha indicato la Banca d'Islanda in una nota, rilevando un forte aumento dei prezzi soprattutto nel settore immobiliare. Secondo le stime, l'inflazione dovrebbe attestarsi al 5,8% nel primo trimestre 2022 e restare sopra il 5% per il 2022, nettamente sopra il livello obiettivo della banca centrale la quale ha ribadito che 'usera' tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che l'inflazione torni a scendere in un tempo accettabile'.

Contestualmente, l'economia ha recuperato piu' del previsto e nel 2021 la crescita del Pil e' stata rivista al rialzo al 4,9% con l'occupazione in aumento e la disoccupazione in calo. Dopo aver tagliato i tassi nel periodo 2019-2020 arrivando al minimo storico dello 0,75% per quello di riferimento, la Banca d'Islanda ha rialzato i tassi per la prima volta a maggio 2021.

