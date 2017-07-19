Iran: Usa, navi commerciali evitino Golfo e Stretto Hormuz dopo attacchi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - Gli Usa hanno esortato le navi commerciali a evitare il Golfo dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. La comunicazione e' stata effettuata dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz, il Golfo Persico, il Golfo di Oman e il Mar Arabico sono soggetti a "significativa attivita' militare" e "si raccomanda alle navi di tenersi alla larga da quest'area, se possibile".

