Iran: Usa, colpite due petroliere iraniane nello Stretto di Hormuz -2

"Forze Usa restano impegnate a far rispettare blocco navi" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - Secondo quanto scrive Centcom, le forze statunitensi avrebbero inoltre messo fuori uso la M/T Hasna battente bandiera iraniana lo scorso 6 maggio, mentre tentava di raggiungere un porto iraniano nel Golfo di Oman: un F/A-18 Super Hornet della USS Abraham Lincoln (CVN 72) ha messo fuori uso il timone della petroliera a vuoto sparando diversi colpi da un cannone da 20 mm. 'Tutte e tre le navi non stanno piu' transitando verso l'Iran' scrive il Comando, aggiungendo che 'numerose navi commerciali' sono state rese inabili e piu' di 50 sono state dirottate dalle forze del Centcom per garantire il rispetto delle norme.

'Le forze statunitensi in Medio Oriente rimangono impegnate a far rispettare pienamente il blocco delle navi in entrata o in uscita dall'Iran', ha affermato l'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom. 'I nostri uomini e donne in divisa, altamente addestrati, stanno svolgendo un lavoro incredibile'.

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(RADIOCOR) 08-05-26 17:07:22 (0564) 5 NNNN