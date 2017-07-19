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            Iran: Urso, con conflitto lungo gravi conseguenze su sistema economico europeo

            Ma in Italia aumenti carburante piu' contenuti che altrove (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 26 mar - 'Siamo tutti preoccupati, perche' se il conflitto dovesse perdurare ancora per qualche settimana le conseguenze sull'approvvigionamento, soprattutto sui costi dell'energia (quindi anche dei carburanti) e in generale le conseguenze sul sistema economico-produttivo e sull'inflazione nel nostro continente sarebbero particolarmente gravi'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione di Cosmoprof a Bologna.

            Il ministro ha pero' sottolineato che allo stato attuale 'il prezzo dei carburanti e' cresciuto in Italia molto meno che negli altri Paesi europei. E' cresciuto meno della meta' rispetto a quando sia cresciuto in Germania, in Francia e in Spagna'.

            Mar-

            (RADIOCOR) 26-03-26 12:07:03 (0338) 5 NNNN

              


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