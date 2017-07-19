Iran: Ue, solo la diplomazia puo' portare a una soluzione duratura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 ago - L'Unione europea invita tutte le parti alla moderazione e chiede la ripresa degli sforzi diplomatici per affrontare il conflitto con l'Iran. Lo ha indicato un portavoce della Commissione europea. "Dal nostro punto di vista, soltanto la diplomazia puo' portare a una soluzione sostenibile di tutte le questioni ancora aperte", ha dichiarato un portavoce della Commissione Europea esprimendo apprezzamento per gli sforzi di mediazione dei partner regionali. Bruxelles non ha voluto commentare le indiscrezioni secondo cui Teheran avrebbe valutato possibili attacchi contro obiettivi militari statunitensi in Europa qualora il presidente Donald Trump intensificasse il conflitto. L'Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera Kaja Kallas e' stata in contatto con le autorita' iraniane, ma la Commissione non ha fornito aggiornamenti ne' indicato se la presunta minaccia sia ritenuta credibile. L'esecutivo comunitario ha inoltre evitato di pronunciarsi sulle nuove minacce di sanzioni statunitensi contro i Paesi che forniscano sostegno economico all'Iran, affermando di non voler avanzare ipotesi sulle possibili conseguenze per l'Unione.

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(RADIOCOR) 20-08-26 12:57:22 (0283) 5 NNNN