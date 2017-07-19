Iran: Trump sta valutando attacchi a siti non militari a Theran (Nyt)

Presidente informato da funzionari su diverse opzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Il presidente Usa Donald Trump negli scorsi giorni, secondo quanto riporta il New York Times, e' stato informato sulle nuove opzioni per un intervento in Iran. La notizia arriva dopo le minacce degli scorsi giorni di attaccare il Paese in risposta alla violenta repressione delle manifestazioni che stanno bloccando da giorni il Paese. In base a quanto riferito da diversi funzionari statunitensi al Nytm, Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, ma sta valutando seriamente di autorizzare attacchi a siti non militari a Teheran. Da quando il 3 gennaio la Casa Bianca ha ordinato alle forze armate statunitensi di colpire il Venezuela e catturare il leader del Paese Nicolas Maduro, l'amministrazione Usa ha sottolineato in numerose dichiarazioni pubbliche di poter agire in maniera simile anche in altri contesti, come l'Iran.

