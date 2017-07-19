Iran: Trump, nuovi dazi a chi commercia con Teheran fino al 25%

Ma definisce le trattative "molto positive" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un decreto che autorizza l'imposizione, potenzialmente gia' da oggi, di dazi doganali supplementari ai Paesi che continuano a commerciare con l'Iran, nonostante i colloqui con Teheran siano stati giudicati 'molto positivi'. Come si legge nel documento, potranno essere applicati dazi aggiuntivi sui prodotti importati negli Stati Uniti che sono fabbricati da qualsiasi Paese che acquista, importa direttamente o indirettamente o acquisisce in qualsiasi modo beni o servizi dall'Iran.

Non e' ancora chiaro a quanto potrebbero ammontare i nuovi dazi, che saranno a discrezione del segretario di Stato Marco Rubio, anche se il testo specifica che potranno arrivare 'ad esempio al 25%", percentuale tra l'altro ventilata per la prima volta dal presidente americano a meta' gennaio. La Casa Bianca non ha chiarito se l'imposizione dei nuovi dazi sara' legata all'esito dei negoziati in Oman tra emissari americani e iraniani. Trump, che nelle ultime settimane aveva minacciato l'Iran di un intervento militare, ha definito l'incontro di ieri 'molto positivo' e ha fatto sapere che le discussioni proseguiranno la prossima settimana. 'Abbiamo avuto ottime discussioni sull'Iran, che sembra assolutamente intenzionato a concludere un accordo', ha detto il presidente americano, sottolineando che "ci incontreremo nuovamente all'inizio della prossima settimana'. L'Iran ha confermato che proseguira' i negoziati con gli Stati Uniti, dopo i colloqui in Oman che, secondo Teheran, si sono svolti "in un clima molto positivo'.

Ars

(RADIOCOR) 07-02-26 10:39:18 (0165) 5 NNNN