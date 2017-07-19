Iran: Trump, nuovi dazi a chi commercia con Teheran fino al 25% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 feb - Secondo il sito americano Axios, ai colloqui hanno partecipato il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi e l'inviato del presidente americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff, accompagnato dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, con la mediazione del Sultanato dell'Oman. Secondo Araghchi, i colloqui hanno riguardato solo la questione nucleare, come richiesto da Teheran, mentre Washington chiede che vengano affrontati anche il sostegno dell'Iran a vari gruppi armati ostili a Israele e il suo programma missilistico balistico. Questi colloqui sono stati i primi dopo gli attacchi americani ai siti nucleari iraniani a giugno scorso, durante gli scontri durati 12 giorni scatenata da un attacco contro l'Iran lanciato da Israele, alleato di Washington. Il ministro iraniano ha detto di sperare che gli Stati Uniti "si astengano da ulteriori minacce', affinche' i colloqui possano proseguire, confermando che le parti hanno 'concordato di proseguire i negoziati, ma le modalita' e il calendario saranno decisi in un secondo momento'. Comunque, poco dopo la fine dell'incontro, Washington ha annunciato nuove sanzioni volte a frenare le esportazioni di petrolio dall'Iran, prendendo di mira varie entita' e navi.

Ars

