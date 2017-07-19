Iran: Trump, nessuno sblocco dei beni prima di accordo con Teheran

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 giu - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero prima di un accordo con Iran.

'No, questo verra' dopo', ha dichiarato in un'intervista a Nbc, riferendosi all'eventuale revoca delle sanzioni o alla liberazione dei fondi bloccati. Trump ha aggiunto che gli Usa agiranno 'se faranno la cosa giusta'. Il tema dei beni congelati e' centrale nei negoziati tra Washington e Teheran, mentre il Dipartimento del Tesoro starebbe valutando anche l'ipotesi di utilizzare parte delle risorse iraniane per compensare gli Stati del Golfo colpiti dagli attacchi di Teheran. Il presidente Usa ha inoltre ribadito di conoscere la localizzazione dell'uranio arricchito iraniano e di volerlo 'rimuovere e distruggere', attraverso un accordo o 'militarmente in modo molto severo' in caso di fallimento dei negoziati.

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(RADIOCOR) 07-06-26 17:51:04 (0382) 5 NNNN