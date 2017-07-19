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            Iran: Trump, hanno fatto un po' i furbi ma i colloqui vanno molto bene (RCO)

            ma non ci faremo ricattare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Con l'Iran "stiamo adottando una posizione ferma". I colloqui stanno "procedendo molto bene. Hanno fatto un po' i furbi, come fanno ormai da 47 anni. Non hanno una marina, non hanno un'aeronautica, non hanno leader. Stiamo parlando con loro, volevano chiudere di nuovo lo stretto" di Hormuz, ma "non possono ricattarci". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

            red-Mar.

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            (RADIOCOR) 18-04-26 16:06:24 (0417)NEWS 5 NNNN

              


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