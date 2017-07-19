Iran: Trump, e' ora di cercare una nuova leadership

Khamenei 'e' un malato che dovrebbe smettere di uccidere' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - 'E' arrivato il momento di cercare una nuova leadership in Iran'. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, a Politico, invocando cosi' la fine dei 37 anni di potere dell'ayatollah Ali Khamenei.

'La decisione migliore che abbia mai preso e' stata quella di non impiccare piu' di 800 persone due giorni fa', ha risposto Trump, interpellato sulle dimensioni di una possibile operazione militare statunitense in Iran. Dichiarazioni che arrivano dopo una serie di messaggi ostili pubblicati su X da Khamenei, che ha accusato il presidente degli Stati Uniti di essere responsabile della violenza mortale e dei disordini in Iran. Immediata la replica di Trump, secondo il quale, 'quell'uomo e' un malato che dovrebbe governare il suo Paese in modo adeguato e smettere di uccidere persone. Il suo Paese e' il posto peggiore al mondo in cui vivere a causa della sua leadership inadeguata'. Per Trump, 'cio' di cui e' colpevole (Khamenei, ndr), come leader di un Paese, e' la distruzione totale del Paese e l'uso della violenza a livelli mai visti prima'. 'Per mantenere il Paese funzionante - anche se a un livello molto basso - la leadership dovrebbe concentrarsi sul governare correttamente il proprio Paese, come faccio io con gli Stati Uniti, e non uccidere migliaia di persone per mantenere il controllo', ha aggiunto Trump, sottolineando: 'la leadership si basa sul rispetto, non sulla paura e sulla morte'.

dim

(RADIOCOR) 17-01-26 18:25:50 (0423) 5 NNNN