Iran: Trump, concordati termini di un accordo con Teheran, attacco sospeso

Include apertura immediata Hormuz e fine minaccia nucleare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - 'L'Iran e altri Paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco, in quanto i parametri di un accordo sono stati concordati. Questo includerebbe l'apertura immediata, completa e totale dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana'. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sul suo Truth social. 'Sulla base di questa richiesta - si legge nel post del tycoon - ho accettato, per il futuro beneficio del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco, a condizione che si possa raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno'.

Il presidente avverte comunque che gli Stati Uniti 'sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran, con livelli di terrore militare, forza e potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale'. E conclude: 'Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione!'.

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(RADIOCOR) 02-08-26 10:10:53 (0133) 5 NNNN