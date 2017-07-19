Iran: think tank Ecco, aumenta quota Usa in mercato Gnl con diminuzione export Qatar -2

Con rinnovabili piu' tutele da fluttuazione prezzi energia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Per quanto riguarda il petrolio, spiega l'analisi di Ecco, Europa e Italia importano quantita' minime di greggio iraniano a causa delle sanzioni internazionali. L'Ue e' dunque molto meno dipendente dal petrolio e dal Gnl del Golfo rispetto ad altri Paesi come la Cina (che acquista circa il 90% del petrolio iraniano e circa il 25% di Gnl dal Qatar), India, Giappone o Corea del Sud. Nel Vecchio Continente, spiegano gli esperti, gli Stati che hanno puntato su rinnovabili, efficienza energetica ed elettrificazione sono maggiormente tutelati dalla fluttuazione dei prezzi dell'energia. Per dare un'idea, in Italia, dove il gas ha coperto il 61,4% delle ore di produzione, il prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso e' stato di 116 euro/MWh tra gennaio e ottobre 2025, contro gli 87 della Germania, i 65 della Spagna e i 61 della Francia. Tutti paesi in cui nel 2025 la produzione rinnovabile ha superato quella fossile. Nello Stato iberico, in particolare, la forte presenza di rinnovabili ha contribuito a mantenere nella prima meta' del 2025 prezzi dell'energia circa un terzo inferiori alla media europea.

L'Italia e' sulla buona strada, ma secondo Ecco, dovrebbe accelerare: dal 2021 al 2024 ha installato 15 GW di nuova capacita' rinnovabile - meno dei 9 GW/anno previsti dal Pniec -, che hanno il potenziale di sostituire 3,8 miliardi di mc di gas, equivalenti a un risparmio pari a 1,4 miliardi.

