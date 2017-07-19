Iran: Teheran, subiti attacchi e gravi danni a infrastrutture idriche ed elettriche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Le vitali infrastrutture idriche ed elettriche del Paese hanno subito gravi danni a seguito di attacchi terroristici e informatici perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista'. Lo ha dichiarato il ministro per l'Energia, Abbas Aliabadi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Isna, sottolineando che 'gli attacchi hanno preso di mira decine di impianti di trasmissione e trattamento dell'acqua e distrutto parti di reti di approvvigionamento critiche'. Teheran ha comunque avviato gli interventi per riparare i danni. Secondo il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pirhossein Kolivand, il numero totale di siti civili danneggiati, tra cui edifici residenziali e commerciali, scuole, centri medici e veicoli, ha raggiunto quota 81.365. 'Dietro ogni proprieta' danneggiata - ha detto - si cela una famiglia, una vita, un ricordo, un sostentamento e un futuro che sono stati distrutti'.

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