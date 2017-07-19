Iran: Teheran, petroliera Usa presa colpita e ora in fiamme

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mar - Un portavoce militare iraniano ha affermato che le forze di Teheran hanno preso di mira una petroliera statunitense che, secondo quanto riferito, sarebbe "in fiamme" nel Golfo. "Una petroliera di proprieta' statunitense, vicino al confine con il Kuwait, e' stata presa di mira ed e' in fiamme", ha dichiarato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, affiliato al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato.

