Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: Teheran, petroliera Usa presa colpita e ora in fiamme

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mar - Un portavoce militare iraniano ha affermato che le forze di Teheran hanno preso di mira una petroliera statunitense che, secondo quanto riferito, sarebbe "in fiamme" nel Golfo. "Una petroliera di proprieta' statunitense, vicino al confine con il Kuwait, e' stata presa di mira ed e' in fiamme", ha dichiarato Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, affiliato al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato.

            bab

            (RADIOCOR) 06-03-26 13:54:30 (0324) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.