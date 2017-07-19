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            Iran: Teheran e Oman discutono meccanismi per passaggio sicuro navi a Hormuz

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Iran e Oman stanno discutendo i meccanismi per il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi e il suo omologo omanita si sono scambiati opinioni sui "meccanismi appropriati" per il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz in conformita' con l'articolo 5 del Memorandum d'intesa di Islamabad, ha dichiarato Araqchi su Telegram.

            red-Ale

            (RADIOCOR) 11-07-26 18:55:54 (0381) 5 NNNN

              


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