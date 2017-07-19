Dati
            Iran: Teheran chiede riunione straordinaria e urgente dell'Aiea

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - L'Iran ha chiesto all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) di convocare una riunione straordinaria e urgente dopo gli attacchi di oggi lanciati da Israele e Stati Uniti.

            La missione iraniana "ha richiesto, in una lettera indirizzata al direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, una riunione straordinaria e urgente del Consiglio dei Governatori dell'Aiea", ha dichiarato su X. "Le accuse infondate, le minacce odiose e gli atti riprovevoli degli aggressori contro il programma nucleare pacifico dell'Iran devono essere esaminati immediatamente dal Consiglio", ha affermato il rappresentante dell'Iran presso l'Aiea.

            (RADIOCOR) 28-02-26 19:00:31 (0413)ENE 5 NNNN

              


