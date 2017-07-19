Iran: Teheran, bloccate 3 petroliere che tentavano di attraversare Hormuz

Intanto da Houthi attacco a 2 navi saudite (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - I Guardiani della rivoluzione iraniani, questa mattina, hanno annunciato di aver bloccato tre petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz - senza specificare esattamente quando - in una dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna. Tre petroliere hanno tentato 'di utilizzare il passaggio minato nella parte meridionale dello Stretto di Hormuz', ha affermato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie 'ma dopo che una di esse e' esplosa e ha preso fuoco, le altre due hanno rapidamente fatto inversione e si sono allontanate'. Lo Stretto di Hormuz rimarra' 'completamente chiuso finche' gli Stati Uniti continueranno le loro azioni ostili nella regione', ha scritto i Guardiani della rivoluzione, aggiungendo che 'nessuna petroliera entrera' o uscira', e qualsiasi nave indotta in errore dagli Stati Uniti che tenti di passare senza coordinarsi con la Repubblica Islamica dell'Iran subira' la stessa sorte'. Intanto, i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato la responsabilita' di attacchi nel Mar Rosso contro 'due petroliere saudite'.

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