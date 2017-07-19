Iran: Tajani, pronti a fare nostra parte su Hormuz quando sara' il momento

Disponibili a iniziative internazionali con cessate il fuoco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - "Noi abbiamo dato la nostra disponibilita' a partecipare a iniziative internazionali una volta raggiunto un cessate il fuoco stabile per far si' che possa essere garantita la liberta' di navigazione, non abbiamo cambiato posizione, continuiamo ad essere in contatto con i nostri partner internazionali, europei e non, quindi quando sara' il momento saremo pronti a fare la nostra parte, intanto continuiamo a lavorare nel Mar Rosso con la missione Aspides che e' fondamentale e con la missione Atalanta per garantire la liberta' di navigazione, protezione dei mercantili e protezione dalla pirateria". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento alla Farnesina rispondendo ad una domanda sull'impegno italiano ad Hormuz.

vmg

(RADIOCOR) 07-05-26 15:19:54 (0563) 5 NNNN