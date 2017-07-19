Iran: Svizzera, domani si terranno primi negoziati su attuazione accordo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 giu - Domani a Lucerna in Svizzera si terranno "i primi negoziati" sull'attuazione del protocollo d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. A confermarlo e' stato il Ministero degli Affari Esteri svizzero, diradando ulteriormente l'incertezza che aleggiava sull'incontro tra le due delegazioni. "Al momento e' ancora previsto che gli Stati Uniti e l'Iran, insieme ai mediatori Pakistan e Qatar, si riuniscano domani al Burgenstock per avviare i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo", ha dichiarato. Il vertice tra Usa e Iran, annunciato inizialmente per la firma dell'accordo, si terra' in un hotel di lusso nella localita' di Burgenstock.

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(RADIOCOR) 18-06-26 11:42:48 (0271) 5 NNNN