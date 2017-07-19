Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Iran: Starmer, trasformare cessate il fuoco in accordo duraturo e riaprire Hormuz

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "Sono lieto dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto questa notte" ha dichiarato il Primo ministro britannico Keir Starmer, citato in un comunicato. "Insieme ai nostri partner, dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz" ha aggiunto Starmer che, ha annunciato Downing Street, si rechera' a breve nei Paesi del Golfo per incontrare i leader della regione, con i quali collaborera' per garantire il rispetto del cessate il fuoco.

            red-vmg.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 08-04-26 09:14:18 (0191)ENE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.