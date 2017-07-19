Iran: Starmer, trasformare cessate il fuoco in accordo duraturo e riaprire Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - "Sono lieto dell'accordo di cessate il fuoco raggiunto questa notte" ha dichiarato il Primo ministro britannico Keir Starmer, citato in un comunicato. "Insieme ai nostri partner, dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere questo cessate il fuoco, trasformarlo in un accordo duraturo e riaprire lo Stretto di Hormuz" ha aggiunto Starmer che, ha annunciato Downing Street, si rechera' a breve nei Paesi del Golfo per incontrare i leader della regione, con i quali collaborera' per garantire il rispetto del cessate il fuoco.

red-vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-04-26 09:14:18 (0191)ENE 5 NNNN