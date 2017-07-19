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            Iran: Spagna chiude spazio aereo ad aerei Usa coinvolti nella guerra

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - La Spagna ha chiuso il proprio spazio aereo agli aerei statunitensi coinvolti nella guerra in Medio Oriente. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, rispondendo ad una doamnda in merito rivoltale dall'Afp. "L'utilizzo delle basi (americane) in Spagna non e' autorizzato e, naturalmente, e' vietato anche l'utilizzo dello spazio aereo spagnolo per azioni legate alla guerra in Iran", ha dichiarato Robles confermando quanto riportato dal quotidiano El Pais.

            red-Cel

            (RADIOCOR) 30-03-26 12:34:44 (0283) 5 NNNN

              


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