Iran: Rubio, pericoloso precedente consentire a Teheran controllo di Hormuz

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 lug - Permettere all'Iran di controllare lo Stretto di Hormuz creerebbe un 'pericoloso precedente', con conseguenze che andrebbero ben oltre il Medio Oriente. 'Se creiamo in Medio Oriente un precedente in cui uno Stato-nazione puo' decidere di controllare una via navigabile internazionale, imporre un pedaggio e far saltare in aria le navi in caso di mancato pagamento, stabiliremo un precedente molto pericoloso destinato a ripetersi in altre parti del mondo, inclusa questa regione', ha affermato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, durante un incontro con l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Manila, nelle Filippine. 'In sostanza, la questione e' molto semplice.

L'Iran sta rivendicando un diritto - che non possiede in base ad alcun meccanismo giuridico esistente - di controllare il traffico che attraversa lo Stretto di Hormuz', ha osservato.

Tuttavia, 'esiste un principio fondamentale riguardante la liberta' di navigazione, ed esso e' minacciato. Ritengo che l'economia globale sia a rischio, cosi' come le regole che hanno governato il commercio internazionale per 150 anni, e non possiamo permettere che cio' accada', ha aggiunto Rubio.

'Gli Stati Uniti rimangono aperti e disponibili a condurre negoziati e discussioni positivi e costruttivi, a condizione che gli impegni assunti vengano rispettati', ha detto ancora, lamentando che le autorita' iraniane 'non stanno prendendo sul serio i negoziati'.

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(RADIOCOR) 22-07-26 08:09:58 (0100) 5 NNNN