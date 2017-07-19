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            Iran: riprendono forniture gas all'Iraq dopo attacco a South Pars -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - "Le forniture di gas iraniano all'Iraq sono riprese', ha dichiarato il portavoce del ministero, Ahmad Moussa, citato dall'agenzia di stampa statale Ina. Queste importazioni ammontano attualmente a cinque milioni di metri cubi al giorno, ha aggiunto. L'Iraq si rifornisce di elettricita' e gas dal vicino Iran, coprendo cosi' un terzo del suo fabbisogno energetico.

            Negli ultimi mesi l'Iraq riceveva solo tra i cinque e i sei milioni di metri cubi al giorno, contro i 25 milioni di metri cubi che dovrebbero essere consegnati normalmente nei mesi invernali, secondo il ministero dell'Elettricita'.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 21-03-26 13:55:01 (0280)ENE,UTY 5 NNNN

              


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