Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Iran: presidente Parlamento, "stretto Hormuz non tornera' a funzione prebellica"
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - 'La situazione nello Stretto di Hormuz non tornera' alle condizioni precedenti alla guerra'. Lo ha dichiarato su X Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran, minacciando cosi' l'impossibilita' di un ritorno alle condizioni di traffico marittimo precedenti per la zona.
imt-red
(RADIOCOR) 17-03-26 19:48:54 (0665) 5 NNNN