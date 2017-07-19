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            Notizie Radiocor

            Iran: presidente Parlamento, "stretto Hormuz non tornera' a funzione prebellica"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mar - 'La situazione nello Stretto di Hormuz non tornera' alle condizioni precedenti alla guerra'. Lo ha dichiarato su X Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran, minacciando cosi' l'impossibilita' di un ritorno alle condizioni di traffico marittimo precedenti per la zona.

            imt-red

            (RADIOCOR) 17-03-26 19:48:54 (0665) 5 NNNN

              


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