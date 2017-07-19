Dati
            Notizie Radiocor

            Iran: presidente Emirati, siamo in guerra ma non siamo prede facili

            E intanto EAU intercettano nuovi droni e missili iraniani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha affermato che la nazione si trova in un "tempo di guerra", nella sua prima dichiarazione ufficiale dall'inizio del conflitto. Lo sceicco ha ribadito che gli Emirati Arabi Uniti faranno il loro dovere "nei confronti del Paese, del nostro popolo e dei residenti che fanno parte della nostra famiglia" e che gli Emirati hanno "la pelle dura e la carne amara: non siamo prede facili". Intanto, il ministero della Difesa emiratino ha fatto sapere che gli Emirati stanno intercettando missili e droni provenienti dall'Iran.

