Iran: per Pechino le 'sanzioni e pressioni' degli Usa non sono la soluzione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ago - Pechino ha dichiarato che le 'sanzioni e pressioni' statunitensi non rappresentano la soluzione, dopo che gli Stati Uniti hanno esortato i propri alleati e la Cina a unirsi agli sforzi per piegare l'Iran sul piano economico. 'Le sanzioni e le pressioni non permetteranno di risolvere il problema', ha affermato Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante un regolare briefing con la stampa. 'La Cina invita tutte le parti coinvolte ad adottare misure responsabili e a risolvere la questione attraverso la via politica e diplomatica', ha continuato, aggiungendo che 'la Cina si oppone alle sanzioni unilaterali illegali che non hanno alcun fondamento nel diritto internazionale e che non sono autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite'.

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(RADIOCOR) 21-08-26 10:02:23 (0270) 5 NNNN