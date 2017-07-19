Iran: Orsini, speriamo in soluzione, per noi tema energia e' prioritario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - "Leggiamo dichiarazioni, apriamo, chiudiamo, chiudiamo, apriamo.

Speriamo che comunque si riesca a trovare una soluzione alla questione di Hormuz perche' per noi ovviamente il capitolo energia e' uno dei capitoli prioritari, e non da oggi".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del panel conclusivo del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing. "Ne parleremo martedi' alla nostra assemblea nazionale, perche' io credo che sia un nodo per il nostro Paese, soprattutto pensando al fatto che, e lo diciamo come europeisti coinvinti, serve un mercato unico europeo dell'energia", ha detto Orsini, spiegando che "fino a quando questo non ci sara', e' ovvio che sara' molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni Paesi che stanno andando molto meglio". Infatti "la Spagna ha un Pil molto alto soprattutto grazie anche al fatto che il costo dell'energia e' quasi tre volte in meno rispetto a quello dell'Italia".

Ars.

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