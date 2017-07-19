Iran: nuovo bombardamento Usa 'punisce' uccisione 2 soldati in Giordania

16 militari statunitensi morti da inizio guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova serie di attacchi aerei contro l'Iran, dichiarando l'intenzione di 'punire' la morte di due militari statunitensi uccisi in attacchi iraniani in Giordania. Nel corso di questa ottava notte consecutiva di raid, gli Stati Uniti hanno colpito siti militari e 'forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che avevano lanciato attacchi contro il personale statunitense in Giordania il 17 luglio', ha affermato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota. Le agenzie di stampa iraniane Mehr e Tasnim hanno riferito di attacchi statunitensi a Sirik, un porto affacciato sullo Stretto di Hormuz, nel sud del Paese. L'agenzia ufficiale Irna ha segnalato un 'attacco militare ostile statunitense vicino a Hajiabad', nella stessa provincia meridionale di Hormozgan.

Per rappresaglia, le forze armate iraniane hanno lanciato droni esplosivi contro due basi militari utilizzate dalle forze statunitensi in Kuwait, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato. Qualsiasi attacco statunitense incontrera' 'una risposta decisiva e devastante da parte dei combattenti leali, coraggiosi e potenti delle Forze Armate iraniane. Infliggeremo loro costi ancora piu' elevati' rispetto alle guerre precedenti, ha dichiarato il generale Ali Abdollahi, comandante dell'Esercito, sempre secondo la televisione di Stato. Ieri il Centcom aveva annunciato la morte di due militari statunitensi - i primi da quando le ostilita' sono riprese il 7 luglio - e la scomparsa di un terzo, in seguito ad 'attacchi iraniani con missili e droni' avvenuti venerdi' in Giordania. Il numero di militari statunitensi uccisi dall'inizio della guerra e' salito cosi' a sedici.

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(RADIOCOR) 19-07-26 11:11:25 (0177) 5 NNNN